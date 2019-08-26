شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنح المرور «المراكز الإسعافية» صلاحية رصد المطاردين لمركباتها؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

بالرغم من تحديد «الهلال الأحمر السعودي»، أن ملاحقة سيارات الإسعاف من قبل السائقين في المدن وداخل الشوارع الحيوية تعتبر مخالفة مرورية وفق نظام المرور ومدرجة في جدول المخالفات وتصل قيمتها إلى 900 ريال، إلا أنها لم توضح كيفية رصد المخالفات وإتمام عمليات البلاغ على مطاردي سيارات الإسعاف، وهل يحق للمسعفين الإبلاغ وتسجيل أرقام اللوحات المطاردة ومن ثم رفعها للمرور وهي المعلومة الدقيقة التي لم توضح.

ويبلغ عدد المراكز الإسعافية ضمن قوى هيئة الهلال الأحمر السعودي في المملكة حتى عام 2016 وفق تقريرها السنوي (384) ثلاثمائة وأربعة وثمانون مركزاً موزعة على (13) منطقة في المملكة، وتصدرت منطقة الرياض أعلى نسبة في توزيع المراكز الإسعافية بعدد (77) مركزاً تمثل 20% من إجمالي عدد المراكز في المملكة، ويليها منطقة مكة المكرمة بعدد (71) مركزاً بنسبة 19%، كما بلغت الأدنى نسبةً في منطقة نجران ومنطقة الحدود الشمالية بعدد (12) مركزاً بنسبة 3%، فيما يبلغ إجمالي الخدمات الإسعافية لجميع فروع الهيئة 493.153 ألف حالة سنوياً.

وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي الخدمات الإسعافية الأرضية والجوية للمصابين والمرضى السعوديين والمقيمين وزائري البلاد لمرحلة ما قبل المستشفى في جميع مناطق المملكة وتوليها كل الرعاية والاهتمام، حيث تقوم بتوفير الكوادر ذات الكفاءة العالية وكذلك وضع المواصفات المهنية المناسبة لسيارات الإسعاف وتجهيزاتها.