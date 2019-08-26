شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر: تسوية ودية لـ 134 عاملاً بـ 5 ملايين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، دعاوى 134 عاملا من الجنسية الآسيوية، واستردت حقوقهم المالية من الجهة المشغلة لهم والتي بلغت أكثر من 5,7 مليون ريال.
واستطاع المحققون إنهاء الدعاوى المقدمة من العمال من جنسيات «هندية ونيبالية وباكستانية وسريلانكية وبنغلاديشية» بالصلح والتراضي من كلا الطرفين.
وكان النصيب الأكبر من مبالغ التسوية للعمالة الهندية بإجمالي مبالغ وصلت إلى أكثر من 4,5 مليون ريال، وتوزع باقي المبلغ بين الجنسيات الأخرى.
وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي، حرص إدارة التسوية الودية وإدارة المكتب على إنهاء جميع قضايا العمالة في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن جميع العمال منتسبون لمنشأة واحدة تعثرت وامتنعت عن صرف مستحقاتهم لأسباب عدة.
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