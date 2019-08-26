رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية/ الإستعلام إلكترونياً برقم رخصة...

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعتنا لكل ما يخص أخواننا المقيمين بالملكة العربية السعودية نستعرض معكم رابط الاستعلام المباشر عن صلاحية أو انتهاء الإقامة لجميع المقيمين بالأراضي السعودية، حتي يتسنى لهم تحديد مدة إقامتهم قبل انتهائها، فقد قامت المملكة في إطار خطتها التنموية، توفير خدمات استعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ إنتهائها سواء كانت سارية أو منتهية، من خلال الرابط المباشر لموقع وزارة الداخلية السعودية، من خلال خدمات أبشر المتعددة، وذلك للمواطنين أو المقيمين بالأراضي السعودية، ، وسنوضح لكم شرح طريقة الدخول للموقع والاستعلام عن مدة الإقامة وصلاحيتها.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة عبر بوابة ابشر

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع أبشر

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1440

أتاحت وزارة الداخلية بالسعودية عبر موقع أبشر الجوازات التابع للوزارة خدمة متطورة عالمية تخدم كافة المقيمين بالأراضى السعودية ممن خلال الدخول علىرابط موقع أبشر وزارة الداخلية، للاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة العربية السعودية، سواء كانت الإقامة سارية أو منتهية.

وقد دشنت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني أن وزارة الداخلية تقدم جميع خدماتها المتاحة من أجل خدمة المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية، ومنها حقه في الاستعلام عن الإقامة حتى يتحقق المقيم من صلاحية إقامته، ولا يعرض نفسه لغرامة التأخير، حيث على المقيمين ضرورة تجديد الإقامة من خلال خدمات أبشر للجوازات، تلك الخدمة المتطورة الإلكترونية.

فيديو يشرح كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة بالسعودية 1440: