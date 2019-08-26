“ISTILAM 3N ALIQAMA” الاستعلام عن الاقامة برقم الاقامة رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية...

الاستعلام عن الاقامة برقم الاقامة، أعزائي متابعي موقعنا الكرام سنقوم اليوم من خلال مقالنا بعرض طريقة الإستعلام عن صلاحية إقامة عامل في المملكة العربية السعودية، حيث أن الإستعلام عن صلاحية الإقامة واحدة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المقيمين في المملكة العربية مؤخراً، وذلك نظراً لأن العمالة الوافدة وكفلائهم يرغبوا في تجنب الوقوع في الغرامة.

الاستعلام عن الاقامة برقم الاقامة

ونظراً لأن المملكة العربية السعودية تسعى دائما لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل ما يمكن تقديمه من خدمات، والحفاظ على سرعة قضائها، فقد قامت المملكة العربية السعودية وتحديدا وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالإعلان عن أنه يمكنك الآن الإستعلام عن صلاحية إقامة عامل أو موعد إنتهاء الإقامة إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمصالح حكومية أو المرور بخطوات روتينية، كما تحرص المملكة على تقديم العديد من الخدمات الأخرى إلكترونياً، وذلك ضمن خطوات التطوير التي تحرص المملكة على إتباعها لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يحدث حول العالم.

رابط الاستعلام عن الاقامة برقم الاقامة

والآن يمكنك الإستعلام عن صلاحية إقامة عامل ومدة إقامة وتاريخ إنتهاء الإقامة من خلال نظام أبشر الجوازات الإلكتروني والتابع لوزارة الداخلية السعودية، فقط كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول لرابط البوابة الإلكترونية لنظام أبشر الجوازات وإختيار خانة البيانات الإلكترونية، وإدخال كافة البيانات المطلوب إدخالها في الأماكن المخصصة لها، ثم الضغط على كلمة إستعلام، وستظهر نتائج الإستعلام على الفور، وبهذا يمكن دفع كافة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة في موعدها دون تأخير.