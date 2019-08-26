برقم الهوية الاستعلام عن مخالفات السير 1440 | رابط بوابة أبشر للتعرف على المخالفات المرورية

الاستعلام عن مخالفات السير 1440 ، ففي الفترة الأخيرة قامت ثورة إلكترونية كبيرة في المملكة العربية السعودية، فجعلت جميع الخدمات الاستعلامية أو إدخال البيانات لجميع الأمور التي تتعلق بالمواطنين إلكترونيًا وعبر العديد من الروابط، وعلى رأس هذه الخدمة إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال استخدام رقم المخالفة، وذلك حسب القانون المروري السعودي الجديد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1440

يمكن الآن الاستعلام عن مخالفات السير 1440 عبر استخدام رقم المخالفة التي حصل عليها المواطن السعودي أو غيره، فحتى الوافدين الحاصلين على إقامات في المملكة يمكنهم استعمال هذه الخدمة لمعرفة كافة الأمور التي تتعلق بالمخالفة التي أطلقها الردار والذي يقوم بدوره على أكمل وجه في رصد كافة المخالفات التي قد يقوم بها أحد المواطنين الذين يقيمون على أرض المملكة السعودية.

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رابط الاستعلام عن مخالفات السير 1440

ويتم الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية من خلال رابط بوابة أبشر الإلكترونية، فعقب قيام المواطن بمخالفة، تلقائيًا يتم إرسال رسالة قصيرة من خلال الهاتف تؤكد بوجود مخالفة تستحق السداد، كما أن تبرز كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفة.

ومن خلال بوابة أبشر الإلكترونية يُعرف هل صاحب السيارة ومالكها هو من قام بارتكاب هذه المخالفة أم أن هناك شخص آخر يستخدم هذه السيارة وقام بارتكاب المخالفة.

ويتم اتباع الخطوات التالية حتى تتم عملية الاستعلام بنجاح ويتمكن المواطن من معرفة جميع مخالفات السير: