Tomorrow صرف مرتب شهر أغسطس 2019…. تعرف الآن موعد صرف الرواتب للموظفين بالمملكة العربية...

باقي يوم واحد على موعد صرف الرواتب السعودية للعاملين بالحكومة أغسطس 2019، حيث من المقر إيداع الراتب الثلاثاء الموافق: 26/12/1440 -27 أغسطس 2019 اعرف معنا موعد صرف رواتب الموظفين في السعودية توقيت صرف راتب شهر أغسطس 2019 حيث نتابع معكم اليوم موعد صرف مرتب شهر أغسطس 2019، بعد صدور أمر ملكي بتحديد موعد صرف الرواتب في السعودية من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، على أن يتم تحديد موعد صرف الرواتب في المملكة السعودية، بالإضافة إلى تحديد موعد بحيث يتم إيداع جميع الرواتب في حساب العاملين في السعودية، وذلك يكون كل شهر يوم 27 بما يوافق الشهر الميلادي، وذلك يتضمن العاملين في جميع الوظائف الحكومية بكافة القطاعات السعودية، وكذلك القطاع العام، ويذكر أن قبل ذلك تم إصدار أمر ملكي ملزم على أن يتم تحديد موعد صرف الرواتب بالتقويم الميلادي.

موعد صرف الرواتب السعودية شهر أغسطس 2019

كان جميع العاملين في المملكة العربية السعودية يصرف رواتبهم على حسب التقويم الهجري، وتقوم المملكة بتحديد مواعيد الحصول على الرواتب في كل أنحاء العالم حيث يتم صرفها بالتقويم الميلادي، حيث قامت مؤسسة النقد السعودي، ووزارة المالية السعودية بالمطالبة علي تعديل التقويم القمري إلى التقويم الميلادي صرف رواتب العاملين في السعودية، وبالفعل تم إصدار قرار ملكي بصرف جميع رواتب العاملين بالتقويم الميلادي.

# الجدول الاسترشادي التالي تفصيلي يوضح موعد صرف مرتبات كافة شهور السنة المتبقية عام 2019 باليوم والتقويم الهجري والميلادي:

شهر اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي أغسطس 2019 الثلاثاء 26 ذي الحجة 1440هـ 27 أغسطس 2019 سبتمبر 2019 الخميس 27 محرم 1441هـ 26 سبتمبر 2019 أكتوبر 2019 الأحد 28 صفر 1441هـ 27 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 الأربعاء 30 ربيع الأول 1441هـ 27 نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 ـ الخميس 29 ربيع الثاني 1441ه 26 ديسمبر 2019

موعد تنزيل صرف الرواتب السعودية

بعد إصدار أمر ملكي من سلمان ابن عبد العزيز أن يتم تعديل موعد صرف الرواتب، والثبات على هذا الموعد وهذا اليوم يكون للصرف في كل أنحاء المملكة السعودية بحيث تتمكن الموظفين، والعاملين للحصول على الرواتب في يوم محدد، وبعد دراسات ومناقشات لتحديد أفضل أيام لصرف الرواتب تم تحديدها يوم 27 من كل شهر ميلادي لجميع العاملين في الحكومات وقطاعات الدولة، وكذلك أن يتم تحصيل فواتير الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين بعد أسبوع من صرف الرواتب لجميع العاملين، والموظفين، وهذا الجدول يوضح موعد صرف الرواتب بالتقويم الميلادي.