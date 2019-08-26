noor نظام نور| رابط تسجيل رياض الأطفال وطلاب اول ابتدائي 1441 والشروط اللازمة لإتمام عملية التسجيل

يبحث الملايين من المواطنين السعوديين شهرياً عن نظام نور فى محرك البحث “جوجل”، وخلال هذه الأيام أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الجدول الزمني لتسجيل طلاب جدد فى رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية فى كل المدارس فى المملكة العربية السعودية.

ويحتاج أولياء الأمور إلى الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور حتى يتمكنوا من تسجيل بيانات أبنائهم، ونوضح لكم فى هذه المقالة موعد تسجيل طلاب رياض الأطفال وأولى ابتدائي عبر نظام نور وطريقة التسجيل خطوة بخطوة والشروط اللازمة للتسجيل، فتابعونا.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1441

اشترطت وزارة التربية والتعليم السعودية الكثير من الشروط اللازمةإتمام عملية تسجيل الطالب على موقع نور، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

ألا يزيد عمر الطفل عن 3 سنوات فى عام 1440/1441 عند التسجيل على موقع نور بالنسبة لرياض الأطفال.

وألا يزيد عمر الطفل أيضاً عن 6 سنوات بالنسبة للمرحلة الإبتدائية مع وضع سماحية لمن يقل عن هذا السن ب 3 أشهر

وهناك أيضاً سماحية لمن يقل عمرهم ب 6 أشهر عن السن المحدد سواء لرياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية لعام 1441/1442.

Advertisements

موعد تسجيل طلاب رياض الأطفال واول ابتدائي

أعلنت الوزارة في بيانها عبر الكثير من وسائل الإعلام وعلى شبكات الإنترنت بأنه تم تحديد يوم الأحد 17 ذي الحجة بداية لفتح باب التسجيل لمراحل رياض الأطفال والابتدائي على أن يغلق في 22 محرم 1441 هـ/ 22 سبتمبر 2019 م عبر الرابط التالي:

اضغط هنا للتسجيل

ويُمثل نظام نور أهمية كبيرة جداً لدى الطلاب أو أولياء الأمور، فمن خلاله يستطيع الطالب متابعة حياته الدراسية من امتحانات ودرجات، ويُمكن لولي الأمر أيضاً متابعة المستوى الدراسي لابنه او ابنته ودرجاته فى الإمتحانات وكل هذا بشكل إلكتروني بسيط

نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونرجو ترك تعليق بي استفسار أو سؤالن وسوف نرد عليكم فى أسرع وقت