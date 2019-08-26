Urgently – غدا صرف رواتب الموظفين في السعودية توقيت صرف راتب شهر أغسطس 2019

غدا يتم صرف رواتب الموظفين في السعودية من المقر إيداع الراتب الثلاثاء الموافق: 26/12/1440 -27 أغسطس 2019 مرتب شهر أغسطس 2019 واحد من أهم ما يبحث عنه الموظف السعودي في القطاع الحكومي، حيث أنه منذ سنوات كانت الرواتب يتم صرفها حسب الأبراج الشمسية، وبالتالي كان ذلك مصدر كبير للإزعاج للمواطنين، ولهذا السبب قد تم تعديل قرار موعد صرف الرواتب حتى يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي.

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موعد صرف رواتب الموظفين في السعودية

من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية في يوم 27 من الشهر الميلادي، وفي شهر أغسطس الجاري سوف يتم الصرف يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، الموافق ليوم 26 من شهر ذي الحجة 1440.

جدول موعد صرف الرواتب السعودية للموظفين 2019

وفي الشهور المقبلة من العام الحالي 2019 قد تم تأكيد أن مواعد الصرف سيكون في اليوم الموحد ما دام أنه غير مسجل إجازة رسمية، وبالتالي يستطيع الموظفين الحصول على رواتبهم للشهور القادمة في الأوقات التالية:

توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر محرم 1441 الخميس 1441/01/28هـ الموافق 2019/09/26م توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر صفر 1441 الأحد 1441/02/28هـ الموافق 2019/10/27م توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر ربيع الاول 1441 الأربعاء 1441/03/30هـ الموافق 2019/11/27م توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر ربيع الاخر 1441 الخميس 1441/04/29هـ الموافق 2019/12/26م توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر جمادى الاول 1441 الأثنين 1441/06/02هـ الموافق 2020/01/27م توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر جمادى الاخر 1441 الخميس 1441/07/03هـ الموافق 2020/02/27م

وسوف نقدم لكم كل ما هو جديد وخاص بعملية صرف الرواتب للموظفين في المملكة العربية السعودية فتابعونا.