Urgently – غدا صرف رواتب الموظفين في السعودية توقيت صرف راتب شهر أغسطس 2019

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غدا يتم صرف رواتب الموظفين في السعودية من المقر إيداع الراتب الثلاثاء الموافق: 26/12/1440 -27 أغسطس 2019 مرتب شهر أغسطس 2019 واحد من أهم ما يبحث عنه الموظف السعودي في القطاع الحكومي، حيث أنه منذ سنوات كانت الرواتب يتم صرفها حسب الأبراج الشمسية، وبالتالي كان ذلك مصدر كبير للإزعاج للمواطنين، ولهذا السبب قد تم تعديل قرار موعد صرف الرواتب حتى يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي.
موعد صرف رواتب الموظفين في السعودية
من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية في يوم 27 من الشهر الميلادي، وفي شهر أغسطس الجاري سوف يتم الصرف يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019، الموافق ليوم 26 من شهر ذي الحجة 1440.
جدول موعد صرف الرواتب السعودية للموظفين 2019
وفي الشهور المقبلة من العام الحالي 2019 قد تم تأكيد أن مواعد الصرف سيكون في اليوم الموحد ما دام أنه غير مسجل إجازة رسمية، وبالتالي يستطيع الموظفين الحصول على رواتبهم للشهور القادمة في الأوقات التالية:
|توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر محرم 1441
|الخميس 1441/01/28هـ الموافق 2019/09/26م
|توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر صفر 1441
|الأحد 1441/02/28هـ الموافق 2019/10/27م
|توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر ربيع الاول 1441
|الأربعاء 1441/03/30هـ الموافق 2019/11/27م
|توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر ربيع الاخر 1441
|الخميس 1441/04/29هـ الموافق 2019/12/26م
|توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر جمادى الاول 1441
|الأثنين 1441/06/02هـ الموافق 2020/01/27م
|توقيت صرف الرواتب للعاملين في شهر جمادى الاخر 1441
|الخميس 1441/07/03هـ الموافق 2020/02/27م
وسوف نقدم لكم كل ما هو جديد وخاص بعملية صرف الرواتب للموظفين في المملكة العربية السعودية فتابعونا.