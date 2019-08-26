شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز: جازان الآن الأمن والأمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جازان)

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أن جازان هي الأمن والأمان في مملكة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد نجاح قوات التحالف في تدمير 6 صواريخ باليستية اطلقها الحوثيون من صعدة على جازان.

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر: " جازان الآن الأمن والأمان في مملكة الأمن والأمان تحت ظل قيادة الحزم والعزم حفظهم الله وبشعبها الجبار وجنودنا البواسل الأبطال"