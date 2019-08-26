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جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه جازان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية (6) صواريخ بالستية من محافظ صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جازان، والتي تعد اعتداء صارخاً على القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

كما أشادت جمهورية جيبوتي بالقدرة الدفاعية العالية الاحترافية لقوات التحالف التي تعاملت مع هذا الاعتداء بكفاءة واقتدار، مؤكدة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة العربية .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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