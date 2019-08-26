شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي تستنكر إطلاق صواريخ بالستية باتجاه جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية (6) صواريخ بالستية من محافظ صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جازان، والتي تعد اعتداء صارخاً على القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

كما أشادت جمهورية جيبوتي بالقدرة الدفاعية العالية الاحترافية لقوات التحالف التي تعاملت مع هذا الاعتداء بكفاءة واقتدار، مؤكدة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة العربية السعودية.