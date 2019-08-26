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لليوم الـ20 على التوالي لا يزال مصير ضحية وادي مسلة بأحد المسارحة بمنطقة جازان والتي غرقت مع جميع أفراد أسرتها في الخامس من ذي الحجة مجهولاً حتى اللحظة بعد أن جرفت السيول مركبتهم.
وتواصل فرق "الدفاع المدني" تمشيط الوادي والأماكن المجاورة له في سبيل العثور عليها بعد أن تم انتشال الأب والأم وطفلين تتراوح أعمارهما بين ثمانية أشهر والعامين.
وكانت الأسرة والتي خرجت للتنزه، وتعرضت لحادث مأساوي بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة في بداية شهر ذي الحجة والتي تسببت في جرف المركبة لمسافة بعيدة قبل أن تتوقف حيث حولتها لكومة من الحديد.
وطالب عددٌ من السكان وزارة النقل باستبدال المزالج في بطن وادي مسلة إلى كبارٍ وعبارات ضخمة تفاديًا لتكرار الحوادث المميتة نظرًا لخطورته عند هطول الأمطار، مشيرين إلى أن الطريق حيوي حيث إنه يربط بين محافظتي أحد المسارحة والعارضة.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 01:21 AM
السيول جرفت مركبة أسرتها في حادث مأساوي.. وتم انتشال الأب والأم وطفلين
لليوم الـ20 على التوالي لا يزال مصير ضحية وادي مسلة بأحد المسارحة بمنطقة جازان والتي غرقت مع جميع أفراد أسرتها في الخامس من ذي الحجة مجهولاً حتى اللحظة بعد أن جرفت السيول مركبتهم.
وتواصل فرق "الدفاع المدني" تمشيط الوادي والأماكن المجاورة له في سبيل العثور عليها بعد أن تم انتشال الأب والأم وطفلين تتراوح أعمارهما بين ثمانية أشهر والعامين.
وكانت الأسرة والتي خرجت للتنزه، وتعرضت لحادث مأساوي بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة في بداية شهر ذي الحجة والتي تسببت في جرف المركبة لمسافة بعيدة قبل أن تتوقف حيث حولتها لكومة من الحديد.
وطالب عددٌ من السكان وزارة النقل باستبدال المزالج في بطن وادي مسلة إلى كبارٍ وعبارات ضخمة تفاديًا لتكرار الحوادث المميتة نظرًا لخطورته عند هطول الأمطار، مشيرين إلى أن الطريق حيوي حيث إنه يربط بين محافظتي أحد المسارحة والعارضة.
، لليوم الـ 20.. البحث مستمر عن ضحية وادي "مسلة جازان" ومصيرها مازال مجهولاً ،
المصدر : الخليج 365
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