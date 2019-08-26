، ضعف "الإنترنت" يعزل سكان "الفوارة" عن "أبشر" و"نور" ومواعيد المستشفيات ،

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ناشد أهالي مركز الفوارة غرب منطقة القصيم، شركات الاتصالات الثلاث "stc" و"موبايلي" و"زين" بتعزيز الأبراج هناك لأنها ضعيفة جدًا ولا تخدم الآلاف من الإسكان والزوار؛ مشيرين إلى أن الضعف طال حتى شبكة الإنترنت فضلاً عن إجراء المكالمات.
وقال الأهالي لـ"الخليج 365": نعاني بسبب ضعف الإنترنت من الشركات الثلاث، وسبَّب لنا مشاكل وتعطلت مصالحنا؛ لأن جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية والخاصة، وكذلك حجز المواعيد والسفر قائم على خدمة الإنترنت، وتضرر طلاب التعليم الذكي "التعليم عن بعد".
وأكد السكان أنهم قدموا شكاوى ومطالبات سابقة، ولم تجدِ نفعًا في حل المشكلة، ويضطروا في غالب الأحيان لقطع مسافات طويلة بحثًا عن "الذبذبات" التي تكفل لهم حجز موعد مستشفى، أو إنهاء إجراء عبر تطبيق "أبشر"، أو حتى تسجيل طالب وطالبة في برنامج "نور".
ضعف "الإنترنت" يعزل سكان "الفوارة" عن "أبشر" و"نور" ومواعيد المستشفياتعيسى الحربي الخليج 365 2019-08-26
ناشد أهالي مركز الفوارة غرب منطقة القصيم، شركات الاتصالات الثلاث "stc" و"موبايلي" و"زين" بتعزيز الأبراج هناك لأنها ضعيفة جدًا ولا تخدم الآلاف من الإسكان والزوار؛ مشيرين إلى أن الضعف طال حتى شبكة الإنترنت فضلاً عن إجراء المكالمات.
وقال الأهالي لـ"الخليج 365": نعاني بسبب ضعف الإنترنت من الشركات الثلاث، وسبَّب لنا مشاكل وتعطلت مصالحنا؛ لأن جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية والخاصة، وكذلك حجز المواعيد والسفر قائم على خدمة الإنترنت، وتضرر طلاب التعليم الذكي "التعليم عن بعد".
وأكد السكان أنهم قدموا شكاوى ومطالبات سابقة، ولم تجدِ نفعًا في حل المشكلة، ويضطروا في غالب الأحيان لقطع مسافات طويلة بحثًا عن "الذبذبات" التي تكفل لهم حجز موعد مستشفى، أو إنهاء إجراء عبر تطبيق "أبشر"، أو حتى تسجيل طالب وطالبة في برنامج "نور".
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
12:33 AM
الحاجة إلى الاتصال والخدمات تجبرهم على السير لمسافات طويلة
ناشد أهالي مركز الفوارة غرب منطقة القصيم، شركات الاتصالات الثلاث "stc" و"موبايلي" و"زين" بتعزيز الأبراج هناك لأنها ضعيفة جدًا ولا تخدم الآلاف من الإسكان والزوار؛ مشيرين إلى أن الضعف طال حتى شبكة الإنترنت فضلاً عن إجراء المكالمات.
وقال الأهالي لـ"الخليج 365": نعاني بسبب ضعف الإنترنت من الشركات الثلاث، وسبَّب لنا مشاكل وتعطلت مصالحنا؛ لأن جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية والخاصة، وكذلك حجز المواعيد والسفر قائم على خدمة الإنترنت، وتضرر طلاب التعليم الذكي "التعليم عن بعد".
وأكد السكان أنهم قدموا شكاوى ومطالبات سابقة، ولم تجدِ نفعًا في حل المشكلة، ويضطروا في غالب الأحيان لقطع مسافات طويلة بحثًا عن "الذبذبات" التي تكفل لهم حجز موعد مستشفى، أو إنهاء إجراء عبر تطبيق "أبشر"، أو حتى تسجيل طالب وطالبة في برنامج "نور".
، ضعف "الإنترنت" يعزل سكان "الفوارة" عن "أبشر" و"نور" ومواعيد المستشفيات ،
المصدر : الخليج 365
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