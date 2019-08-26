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نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد الشهيد الرقيب قاسم بن أحمد قاسم الشراحيلي وذويه، وذوي الشهيد الرقيب إبراهيم بن أحمد موسى إدريس من منسوبي القوات البرية، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب أمير جازان بالنيابة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته.. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدَيْن عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَيْن اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
"أمير جازان بالنيابة" ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن "شراحيلي وإدريس"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-26
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد الشهيد الرقيب قاسم بن أحمد قاسم الشراحيلي وذويه، وذوي الشهيد الرقيب إبراهيم بن أحمد موسى إدريس من منسوبي القوات البرية، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب أمير جازان بالنيابة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته.. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدَيْن عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَيْن اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
12:11 AM
استُشهدا دفاعًا عن الدِّين والوطن بالحد الجنوبي
نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد الشهيد الرقيب قاسم بن أحمد قاسم الشراحيلي وذويه، وذوي الشهيد الرقيب إبراهيم بن أحمد موسى إدريس من منسوبي القوات البرية، اللذين استُشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب أمير جازان بالنيابة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدَيْن، داعيا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته.. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدَيْن عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، ومعربين عن فخرهم بالشهيدَيْن اللذين استُشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
، "أمير جازان بالنيابة" ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن "شراحيلي وإدريس" ،
المصدر : الخليج 365
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