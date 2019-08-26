التقديم على المساعدة المقطوعة| من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعرف على موعد صرف المساعدة...

تعرف على كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة وموعد صرف المساعدة لشهر ذي الحجة 1440،ومن المتوقع أن يتم صرفها قريبا ولكن بشكل عام لا يوجد موعد محدد لصرفها، وبسبب تأخر موعد صرفها، بدأ الناس بنشر التغريدات على تويتر بسؤال متى تنزل مقطوعة الضمان الاجتماعي؟ والجدير بالذكر أن معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة، تم صرفها قبل موعد عيد الأضحى، ويرجى العلم بأنه يمكن لمن تقدم على مقطوعة الضمان الاجتماعي وتأخر الصرف، تقديم شكوى على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويقوم الضمان الاجتماعي بتقديم المساعدات المقطوعة، لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تلبية وتوفير احتياجتها الشهرية، وبعد الموافقة على الطلب المقدم من المواطن السعودي، يتم وضع قيمة المساعدات في الحسابات البنكية للأشخاص.

تقدم مقطوعة الضمان الاجتماعي، وفقا لشروط وقواعد معينة، وذلك على حسب دخل الفرد وبالطبع محدودي الدخل، وأيضا عدد أفراد الأسرة والحالة الإجتماعية للمستفيد، ويمكنك من خلال رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، ومتابعة الطلب المقدم ومعرفة حالة الطلب، وهل تم قبوله أم لا، وسنقدم لكم حالات الطلب وماذا تعني كل رسالة تظهر لك، حيث تعمل الوزارة على تقديم سبل الراحة للمواطنين السعوديين.

وعن تأخر صرف المساعدات بدأ الناس على موقع التواصل تويتر، بالسؤال عن أسباب تأخرها مطالبين بسرعة الرد عليهم، ومن المتوقع أن يتم صرفها قبل العيد أو نهاية شهر ذي الحجة، وكان من ضمن الأراء ما يقول:

لكثرة الاستفسار عن#المساعدة_المقطوعة ١- اي شخص مقدم قبل تاريخ 1439/2/16 ومانزلت له معناتها فيه مشكلة بتقديمه اما رفض او نقص بالاوراق عليه مراجعة مكتب الضمان ٢- اي شخص تحول تقديمه من تحت الدراسة الى طلب فهذا يعني هناك مشكلة بتقديمة وتوقف طلبه عليه مراجعة مكتب الضمان بالتوفيق. Advertisements

موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ذي الحجة 1440

يمكنك الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، عبر رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هنا، وبعد الدخول لصفحة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، يتم الاستعلام عن طريق كتابة رقم السجل المدني ورمز للتحقق، وعند التسجيل حديثا تأكد من كتابة بياناتك بشكل صحيح، خاصة رقم الجوال والبريد الإلكتروني، فعادة ما يتم إرسال رسالة القبول على رقم الجوال.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1440

الأرامل.

‏الأيتام.

‏المطلقات.

‏أسر السجناء.

‏الأسر ذات الدخل المحدود.

‏حالات العجز الدائم والمؤقت.

‏السيدات التي هجرها زوجها.

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التقديم على المساعدة المقطوعة 1440

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما. أن يكون من الأسر محدودة الدخل. لا يملك المتقدم سجلات تجارية. الدخل الشهري للمتقدم محدود ويتم كتابته عند التسجيل.

يرجى العلم أن عند الاستعلام عن الطلب ستظهر لك عدة رسائل، فعند ظهور طلب فقد تم تقديمه للمسئول بالفعل، وعند ظهور مدخل بيانات فهي تعنى أن الطلب قيد التحري، وعند ظهور مراجع فيعني أن الطلب قيد المراجعة ويأخذ مدة من الوقت، وعند ظهور منتظر فهو ينتظر رأي المسئول في الموافقة من عدمها، وعند ظهور قائم فهي تعني أن الطلب تم الموافقة عليه ومنتظر إيداع المبالغ في الحساب البنكي.

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ومن لكم خلال معرفة خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة، يمكنك التقديم بها إذا كنت مطابقا للشروط المذكورة سابقا، وسنقدم لكم أي معلومات وتحديثات جديدة حول موعد نزول المساعدة المقطوعة لشهر ذي الحجة 1440، حيث من المتوقع أن يتم صرفها قريبا .