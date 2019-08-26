الأرصاد: أمطار رعدية ورياح متربة على 8 مناطق.. الإثنين

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدًا الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة. وأشارت الأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، تمتدّ إلى مرتفعات المدينة المنورة، ويمتدّ تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان. وأضافت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية، على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، تبوك. وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر متوسط الموج. من جانبه، أشار خبير الأرصاد حسن كراني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- مساء اليوم الأحد، إلى بداية نشاط «الركامي الرعدي» على طول القطاع الغربي، مصحوبًا بأمطار تميل للغزارة وزخات من البرد ورياح هابطة بسرعة 70-100كم/س. ونصح خبير الأرصاد، المواطنين، باجتناب مجاري السيول، مشيرًا إلى احتمالية جريان سيول جارفة خاصة على الجنوبية الغربية. ودرجات الحرار ة على بعض مدن المملكة، غدًا الإثنين، كالتالي: