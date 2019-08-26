بالفيديو.. ابتسام الشهري توضح آخر مستجدات طلاب الطفولة المبكرة

كشفت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، عن جاهزية المباني لاستقبال طلاب الطفولة المبكرة، وأوضحت أن «مشروع الطفولة المبكرة يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف حصول كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة». وبينت الشهري أن هذا المستهدف «يتحقق بالتركيز على مراحل التعليم المبكر؛ من أجل تجويد مخرجات التعليم، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، مع تقليل الفارق في المستوى التحصيلي»، وأوضحت أن «مكاسب مدارس الطفولة المبكرة تتمثل في تجويد مخرجات التعليم، وتوفر على الوزارة ملياري ريال ستستغل في مشروعات أخرى».

وحول آلية التسجيل، أوضحت أن «الوزارة أتاحت التسجيل عبر منصة نور لأولياء الأمور في مرحلة رياض أطفال وفي الصفوف الأولية، من خلال قوائم المدارس المستهدفة في نظام نور في إدارات التعليم الـ47 المختلفة». وحول الإقبال على مدارس الطفولة المبكرة، قالت الشهري: «مستوى الإقبال كبير.. هذا مؤشر جيد. الوزارة ستنشر فيديو بآلية التسجيل.. هي سهلة وميسرة، وهناك قائمة انتظار يتم ترحيل الأطفال فيها آليًّا». وتابعت: «نأمل من أولياء الأمور متابعة الفيديو الذي سيبث وسيوضح الآلية بالتفصيل»، وبينت أن «الوزارة بذلت جهودًا كبيرةً، ليلًا ونهارًا خلال الصيف ورمضان، لإنجاز المشروع في 5 أشهر فقط، حتى تم تجهيز المباني ودورات المياه، وأماكن الفسحة والساحات الخارجية». وأكدت الشهري الانتهاء من إعادة تطوير وتأهيل المدارس بالكامل، مضيفةً أن «مرحلة التسجيل بدأت، والدراسة خلال الأسبوع المقبل.. وجميع لوازم المدارس جاهزة، وتم ذلك في 5 أشهر فقط».