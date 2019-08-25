عرعر 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل في حي إشبيليا بمدينة عرعر بعد مهاجمة كلاب ضالة.
وشدد سموه على سرعة بدء أعمال اللجنة والرفع بتوصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وقدم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في اتصال هاتفي اليوم مع والد الطفل المتوفى عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلا الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.
// انتهى //
00:00ت م
0196
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوّجه بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل طفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.