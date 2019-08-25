السعودية | نادي الصقور السعودي يعلن عن إقامة معرض الصقور والصيد خلال الفترة 11- 15 أكتوبر

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نادي الصقور السعودي يعلن عن إقامة معرض الصقور والصيد خلال الفترة 11- 15 أكتوبر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض
أعلن نادي الصقور السعودي عن موعدي إقامة مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، ومعرض الصقور والصيد السعودي في نسختيهما الثانية، جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول للصقارين الذي نظمه النادي مساء اليوم بالرياض.
وأوضح نادي الصقور بأن معرض الصقور والصيد السعودي الثاني سيقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 11 – 15 من شهر أكتوبر المقبل، فيما يقام مهرجان الملك عبد العزيز للصقور خلال الفترة من 1 – 16 ديسمبر 2019 وذلك بأرض المهرجان في ملهم.
وأشار المركز الإعلامي بالنادي إلى أنه سيتم نشر تفاصيل أكثر عن المعرض والمهرجان خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن نادي الصقور السعودي حقق نجاحاً كبيراً في تنظيم معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبد العزيز للصقور العام الماضي حيث جذبت الفعاليتين عدد كبير من المهتمين بالصقور والصيد في المملكة ودول الخليج والمشاركين من دول مختلفة.
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