الارشيف / اخبار السعوديه

انشغل بغير الطريق فاصطدم بعمود الإنارة في جدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم انشغل بغير الطريق فاصطدم بعمود الإنارة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-26

انشغل بغير الطريق فاصطدم بعمود الإنارة في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

انشغل قائد مركبة بغير الطريق فاصطدم بعمود إنارة في حي الأجواد بمحافظة جدة.

Advertisements

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 أن قائد المركبة انشغل بغير الطريق فتسبب في انحراف سيارته عن المسار واصطدامها بعمود إنارة في حي الأجواد، فيما نتج عن الحادث وقوع عدد من الإصابات.

ولفت المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنه تمت مباشرة الحادث من الجهات المختصة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انشغل بغير الطريق فاصطدم بعمود الإنارة في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا