انشغل بغير الطريق فاصطدم بعمود الإنارة في جدة

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - جدة

انشغل قائد مركبة بغير الطريق فاصطدم بعمود إنارة في حي الأجواد بمحافظة جدة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 أن قائد المركبة انشغل بغير الطريق فتسبب في انحراف سيارته عن المسار واصطدامها بعمود إنارة في حي الأجواد، فيما نتج عن الحادث وقوع عدد من الإصابات.

ولفت المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنه تمت مباشرة الحادث من الجهات المختصة.