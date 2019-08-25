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2019-08-26 جيبوتي تشيد بالقدرة الاحترافية للتحالف بعد تدمير باليستي الحوثي متابعات الخليج 365 - واس أعربت جمهورية جيبوتي عن استنكارها لإطلاق المليشيا الحوثية ( 6 ) صواريخ بالستية من محافظ صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جيزان، والتي تعد اعتداء صارخاً على القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية.

كما أشادت جمهورية جيبوتي بالقدرة الدفاعية العالية الاحترافية لقوات التحالف التي تعاملت مع هذا الاعتداء بكفاءة واقتدار، مؤكدة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة العربية السعودية.









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