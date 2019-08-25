الإسكان: الإعلان قريبًا عن مشروعات الشرقية

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أكدت وزارة الإسكان أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل مشاريع المنطقة الشرقية للأراضي السكنية.

Advertisements

جاء ذلك ردًّا من وزارة الإسكان على استفسار مواطن يشكو من قلة المشروعات السكنية في الشرقية.

في سياق آخر، قالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد عن المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن عن 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.

وتابعت وزارة الإسكان أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.