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2019-08-25 قاعدة الـ150 تقي من الأمراض المزمنة فماذا تعني؟ متابعات الخليج 365 - الرياض سلطت وزارة الصحة الضوء على قاعدة الـ150 الخاصة برياضة المشي. Advertisements وأوضحت الصحة أن قاعدة الـ15 تعني المشي 150 دقيقة في الأسبوع، وذلك عبر المشي 30 دقيقة لمدة 5 أيام، أو المشي 50 دقيقة لمدة 3 أيام. ولفتت الصحة إلى أن تطبيق هذه القاعدة يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة. جدير بالذكر أن هناك فوائد عديدة للمشي؛ حيث يساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية الناتج عن حرق الأكسجين، كما يؤدي إلى تقوية عضلات الجسم، والجهاز الدوري، ويساعد على تهدئة أعصاب الإنسان المتوترة، والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية.









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