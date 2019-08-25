وزير الداخلية يستعرض التعاون الأمني مع الرئيس الأفغاني

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة اليوم، فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالتعاون الأمني فيما يخدم البلدين.

حضر اللقاء معالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق لفخامته، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أفغانستان جاسم محمد الخالدي.

فيما حضره من الجانب الأفغاني، معالي مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ومعالي وزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ومعالي رئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ومعالي وزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.