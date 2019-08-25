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إعلان موعدي إقامة معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن نادي الصقور السعودي عن موعدي إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ومعرض الصقور والصيد السعودي في نسختيهما الثانية، وذلك خلال اللقاء السنوي الأول للصقارين الذي نظمه النادي مساء أمس بالرياض.
وأوضح نادي الصقور أن معرض الصقور والصيد السعودي الثاني سيقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 11- 15 من شهر أكتوبر المقبل، فيما يقام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خلال الفترة من 1- 16 ديسمبر 2019، وذلك بأرض المهرجان في ملهم.
وأشار المركز الإعلامي بالنادي إلى أنه سيتم نشر تفاصيل أكثر عن المعرض والمهرجان خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن نادي الصقور السعودي حقق نجاحًا كبيرًا في تنظيم معرض الصقور والصيد ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور العام الماضي؛ حيث جذبت الفعاليتان عددًا كبيرًا من المهتمين بالصقور والصيد في المملكة ودول الخليج والمشاركين من دول مختلفة.
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