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هل يمكن تمديد إجازة الموظف أكثر من مرة؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الخدمة المدنية على استفسار موظف بشأن إمكانية تمديد طلب الإجازة أكثر من مرة، موضحًا أنه مدد في المرة الأولى 7 أيام.
وقالت الخدمة المدنية: إنه يجوز بناء على طلب الموظف تمديد الإجازة العادية أثناء التمتع بها اعتبارًا من تاريخ انتهائها إذا كان لدى الموظف رصيد إجازة عادية.
كما تفاعلت الخدمة المدنية مع استفسار موظف آخر أكد خلاله أنه يتمتع بإجازة مرضية لمدة 30 يومًا تداخلت مع إجازة عيد الأضحى، فكيف يتم معاملة الموظف بعد تداخل إجازاته.
وأكدت الخدمة أنه يتطلب لها تصديق من الهيئة الطبية ما عدا الإجازة الصادرة من مستشفى الملك فيصل التخصصي أو أحد المستشفيات العسكرية إذا كان يعمل بالقطاعات العسكرية.
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