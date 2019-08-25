فيديو.. لحظة تدمير الصواريخ الباليستية الـ6 في سماء جازان

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - جازان

أظهرت مقاطع فيديو لحظات تدمير صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي على جازان اليوم الأحد، في هجوم يعد هو الأكبر بالصواريخ الباليستية تنفذه الميليشيا المدعومة من إيران.

وبينت المقاطع الصواريخ الباليستية وهي تضيء سماء جازان قبل تدميرها من قبل قوات التحالف العربي.

Advertisements

وقبل قليل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ الباليستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى، كما يثبت إجرام هذه الميليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.