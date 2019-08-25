الهلال الاحمر يباشر ٥١٣ حالة بموسم الطائف

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

باشرت الفرق الاسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف وذلك خلال موسم الطائف ٥١٣ حالة حتى تاريخه.

وقد أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف أن الهيئة مشاركة بفعاليات موسم الطائف وذلك في عدة مواقع والتي تشهد فعاليات موسم الطائف وهي منتزه الردف وسوق عكاظ وميدان سباق الهجن وساحة البيد .

وبين الثبيتي أن عدد الحالات الاسعافية التي باشرتها الفرق الاسعافية والتطوعية منذ بداية انطلاق الموسم حتى تاريخه قد بلغت ٥١٣ حالة اسعافية حيث قدمت لها الخدمة الاسعافية اللازمة ونقل البعض منها الى العيادة الموجودة بداخل سوق عكاظ او للمستشفيات بالنسبة للمواقع التي لايوجد بها عيادة .

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وقد أسهمت مشاركة الهلال الاحمر في موسم الطائف بتقديم الخدمة الاسعافية بشكل أسرع وذلك يتمثل في زمن الاستجابة لوجود الفرق الاسعافية متمركزة بداخل المواقع المذكورة أعلاه .

وتوضح الهيئة في حال وجود حالة اسعافية يرجى الاتصال على الرقم المجاني ٩٩٧ أو طلب الخدمة الاسعافية عن طريق تطبيق أسعفني.