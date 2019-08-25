شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه الملك ومتابعة ولي العهد.. وفد في أفغانستان لبحث الاستثمار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، يزور وفد سعودي أفغانستان خلال الأسبوعين القادمين يضم عدداً من الجهات الحكومية وممثلين عن مجلس الغرف للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والاطلاع على الإجراءات التي أنجزتها الحكومة الأفغانية في مجالات تسهيل الأعمال بما يحقق تعزير التبادل التجاري بين البلدين.

أعلن ذلك، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال لقائه أمس (الأحد) الرئيس الأفغاني الدكتور محمد أشرف غني في مقر إقامته بقصر الضيافة بجدة.

وأوضح القصبي أن الاجتماع تناول بحث أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أنه استمع من الرئيس الأفغاني إلى الإجراءات التي قامت بها حكومته من تطوير العديد من الأنظمة التجارية وتوفير الأمن والاستقرار للمشروعات الاستثمارية فيها.

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من جهة أخرى، بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مع الدكتور محمد أشرف غني، عدداً من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالتعاون الأمني فيما يخدم البلدين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما استقبل غني وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وذلك على هامش زيارته للمملكة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافةً لبحث المستجدات على الساحة الأفغانية.