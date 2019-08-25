شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالخرطوم يدشن مخيماً لاحتياجات متضرري الفيضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم) دشن سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي جعفر اليوم (الأحد)، مخيماً صحياً متكاملاً لاحتياجات متضرري المناطق المتأثرة بالفيضانات الأخيرة في ود رملي والجيلي. دشن سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي جعفر اليوم (الأحد)، مخيماً صحياً متكاملاً لاحتياجات متضرري المناطق المتأثرة بالفيضانات الأخيرة في ود رملي والجيلي. وعبر عدد من السودانيين عن شكرهم وسعادتهم بزيارة السفير السعودي للتخفيف عليهم ومواساتهم، مؤكدين أن ما تقدمه المملكة من دعم متواصل لهم يعبر عن معدن السعوديين وأخلاقهم الكريمة تجاههم.



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