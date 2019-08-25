شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يُلزم مقاول بتسليم مشروع خلال 90 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

تعهد مقاول سعودي بإنهاء مشروع نفق سبب زحام شديد على طريق الملك فهد «الدائري الجنوبي» في مدينة حائل خلال 90 يوماً، وهي المدة المتبقية على الوقت المحدد لتسليم المشروع.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، لمدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي الشمري، ومقاولي مشروع نفق الملك فهد ومشروع جسر تقاطع طريق الدائري مع شارع الملك فيصل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد مخاطباً المقاول: «يجب أن نعرف وقتاً معيناً لإنهاء المشروع وتلتزم به، فالمواطنين الآن يشاهدوننا».

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وتعهد المقاول لأمير حائل بإنهاء المشروع كاملاً خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مؤكداً عدم وجود أي عقبات تعترض المشروع.

وحمَّل أمير حائل مدير فرع إدارة الطرق والنقل مسؤولية أي تأخير في التنفيذ، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لكافة المشاريع الخدمية، مشدداً على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، مؤكداً أنه لاتهاون في متابعة إنجاز المشاريع الخدمية التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

من جهته، قدَّم المهندس الحميدي لأمير حائل نبذة عن مشاريع الطرق بالمنطقة بشكل عام، والمراحل المتبقية من مشروع نفق الحمراء ومشروع جسر تقاطع طريق الدائري مع شارع الملك فيصل، مشيراً إلى تنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري مع شارع الملك فيصل خلال 18 شهراً.