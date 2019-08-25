شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه ولي العهد.. دراسة إقامة مزايين المناطق للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين عبر حسابه في «تويتر»: أحب أن أبشر ملاك الإبل، بتوجيه سيدي المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.



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