، دشنه "آل الشيخ".. قادة "تعليم صبيا" يشاركون بملتقى قيادات التعليم العام ،

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شاركت قيادات إدارة تعليم صبيا في الملتقى الذي دشنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس السبت لقيادات التعليم العام من مديري التعليم، ومساعديهم، ومديري الإعلام والاتصال.
وتفصيلاً، حضر الملتقى مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، والمساعد للشؤون التعليمية "بنين" ناصر أحمد معافا، والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" حنان بنت علي الحازمي، ومدير الإعلام والاتصال إبراهيم الحازمي.
وتضمن جدول أعمال الملتقى، كلمة وزير التعليم، ونائب الوزير، ومساعده، وعرضًا لعددٍ من المحاور عن مرحلة رياض الأطفال، والاختبارات الدولية، والهيكلة الجديدة والرؤية، وتقويم التعليم، علاوة على مناقشة اللائحة التعليمية، ثم لقاء مفتوح مع الوزير.
وأكد وزير التعليم في اللقاء ضرورة تفعيل مهام الإشراف التربوي، وتعزيز نواتج التعلم، مثنيًا على جهود قيادات التعليم العام خلال العام الماضي وما قدموه من حراك في الاختبارات الدولية التي تصب نتائجها الإيجابية في تقدم موقع المملكة، ونظامها التعليمي في منظومة أنظمة التعليم في العالم.
ومن ناحية أخرى، ثمّن مدير تعليم صبيا حرص وزير التعليم وتوجيهاته لتسخير كل الإمكانات التي تُسهم في النهوض بالعملية التعليمية، مشيدًا بجدول أعمال الملتقى بما فيه من مداخلات، ومحاور، ونقاط تركيز تؤسّس لاستكمال مراحل جديدة من تجويد العمل في الميدان التعليمي.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 11:47 PM
ناقش عدة محاور أبرزها الاختبارت الدولية والهيكلة الجديدة واللائحةدشنه "آل الشيخ".. قادة "تعليم صبيا" يشاركون بملتقى قيادات التعليم العام
شاركت قيادات إدارة تعليم صبيا في الملتقى الذي دشنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس السبت لقيادات التعليم العام من مديري التعليم، ومساعديهم، ومديري الإعلام والاتصال.
وتفصيلاً، حضر الملتقى مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، والمساعد للشؤون التعليمية "بنين" ناصر أحمد معافا، والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" حنان بنت علي الحازمي، ومدير الإعلام والاتصال إبراهيم الحازمي.
وتضمن جدول أعمال الملتقى، كلمة وزير التعليم، ونائب الوزير، ومساعده، وعرضًا لعددٍ من المحاور عن مرحلة رياض الأطفال، والاختبارات الدولية، والهيكلة الجديدة والرؤية، وتقويم التعليم، علاوة على مناقشة اللائحة التعليمية، ثم لقاء مفتوح مع الوزير.
وأكد وزير التعليم في اللقاء ضرورة تفعيل مهام الإشراف التربوي، وتعزيز نواتج التعلم، مثنيًا على جهود قيادات التعليم العام خلال العام الماضي وما قدموه من حراك في الاختبارات الدولية التي تصب نتائجها الإيجابية في تقدم موقع المملكة، ونظامها التعليمي في منظومة أنظمة التعليم في العالم.
ومن ناحية أخرى، ثمّن مدير تعليم صبيا حرص وزير التعليم وتوجيهاته لتسخير كل الإمكانات التي تُسهم في النهوض بالعملية التعليمية، مشيدًا بجدول أعمال الملتقى بما فيه من مداخلات، ومحاور، ونقاط تركيز تؤسّس لاستكمال مراحل جديدة من تجويد العمل في الميدان التعليمي.
، دشنه "آل الشيخ".. قادة "تعليم صبيا" يشاركون بملتقى قيادات التعليم العام ،
المصدر : الخليج 365
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