محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. "القحطاني" رئيساً للعلاقات العامة بمطار جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-25 أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. 25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 Advertisements 11:23 PM أصدر مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للخدمات المساندة قراراً بنقل الموظف سعد بن علي مريع القحطاني على وظيفة رئيس قسم العلاقات العامة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. ، "القحطاني" رئيساً للعلاقات العامة بمطار جدة ،

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