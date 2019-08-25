دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الجوازات» تدعو المواطنين والمواطنات للاستفادة من خدمة المواعيد الإلكترونية

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمواطنات كافة إلى الاستفادة من خدمة مواعيد الجوازات الإلكترونية المتاحة لهم عبر منصة «أبشر» التي تسمح بحجز موعد لمراجعة إدارات وفروع الجوازات لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية بالمنصة.

وأكّدت الجوازات أنّه يمكن عن طريق خدمة مواعيد الجوازات القيام بحجز موعد لمراجعة إدارات الجوازات عند إصدار أو تجديد جواز السفر بالنسبة للمواطنات اللاتي تبلغ أعمارهن 21 عامًا فأكثر التي سيتم إدراجها قريبًا ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر».

وأشارت الجوازات إلى أنَّ تنفيذ خدمة المواعيد من خلال منصة «أبشر» عن طريق اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، مواعيد الجوازات، الانتقال لخدمة المواعيد، حجز موعد جديد، تحديد الخدمة المطلوب تنفيذها، اختيار الموعد من خلال المواعيد المتاحة في قائمة المواعيد، اختيار التاريخ والوقت المناسب، اختيار الإدارة التي يرغب المستفيد مراجعتها.

وحثّت الجوازات جميع المواطنين والمواطنات إلى أهمية التسجيل والتفعيل في منصة أبشر ليتمكنوا من الاستفادة من تنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم.

وكانت المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي، قالت: إنه تمّت تهيئة وتجهيز المنافذ والإدارات والشعب التابعة للمديرية؛ لتمكين النساء اللاتي يبلغن من العمر ٢١ عامًا، فيما فوق، بمراجعة إدارات الجوازات وإصدار أو تجديد الجوازات الخاصة بهن.

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وأشار النقيب العتيبي إلى أنه تمّ تمكين النساء من السفر عبر منافذ المديرية العامة للجوازات دون الحاجة لموافقة أو تصريح ولي الأمر كما كان في السابق.

وفيما يتعلق بالنساء الحاضنات الأقل من 21 عامًا، أوضح النقيب العتيبي أنه يتم إصدار صك حضانة من وزارة العدل، وبموجبه تقوم المديرية العامة للجوازات بإصدار جوازات سفر للمحضونين.

وقال العتيبي: «أتاحت الجوازات من خلال منصة (أبشر) للأم إصدار جواز سفر لنفسها أو للمحضونين التابعين لها»، لافتًا إلى أنَّ العمل التقني مازال جاريًّا لتهيئة المنصة، وخلال ساعات ستكون متوافرة لجميع المستخدمات.

وشدَّد النقيب العتيبي على أن المديرية العامة للجوازات جهة تنفيذية فقط، تُنقذ فقط ما يَرِد لها من وزارة العدل، والمنع ليس من اختصاصها.