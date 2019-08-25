إطلاق الموقع الرسمي لمجلس شؤون الأسرة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموقع الرسمي لمجلس شؤون الأسرة. وأوضح وزير العمل عبر حسابه في تويتر اليوم (الأحد) أن الموقع سيكون نافذة تواصل حيوية ومتجددة مع الأسرة بكافة أفرادها، والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي ومرجعا وقاعدة معلومات مهمة للأسرة بالمملكة.

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