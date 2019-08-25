توجيه من ولي العهد حول إقامة مزاينات الإبل بالمناطق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، مساء اليوم الأحد، صدور توجيه المشرف العام على نادي الإبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بشأن إقامة مزاينات المناطق.

وقال رئيس نادي الإبل، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «أحب أن أبشر ملاك الإبل بتوجيه سيدي المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».