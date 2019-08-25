الباحث الحصيني: أمطار رعدية على 6 مناطق

شهدت أجزاء من مناطق: «مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، تبوك، الحدود الشمالية»، مساء اليوم الأحد، سحبًا رعدية ممطرة، وفق ما ذكر الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: «السحب الرعدية الممطرة قبل مغرب اليوم الأحد على أجزاء من مكة المدينة وعسير وجازان وتبوك والحدود الشمالية».

وفي وقت سابق، اليوم، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد العديد من مناطق المملكة، اليوم وليل الإثنين، أمطارًا متفاوتة، من خفيفة إلى شبه غزيرة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: متوقع اليوم الأحد وليل الإثنين، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق (مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والجوف وتبوك)، لافتًا إلى هبوب رياح على الساحل الغربي من المملكة.

وأكد الحصيني، أنّ موسم سهيل بدأ أمس السبت، مؤكّدًا أنّ ظهوره يعتبر علامةً على نهاية الصيف تدريجيًّا.