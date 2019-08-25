سحب عيّنات من تمور مهرجاني بريدة وعنيزة عبر هيئة «الغذاء والدواء»

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، بسحب عينات من تمور مهرجاني بريدة وعنيزة، وذلك للتأكد من خلوها من الملوثات.

وأوضحت الغذاء والدواء –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنه ضمن أهداف البرنامج الوطني لرصد الملوثات بالأغذية؛ تم سحب عينات مختلفة من التمور في مهرجاني بريدة وعنيزة للتمور لعام 1440 هـ، وذلك للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات.

من جهة أخرى، قال المشرف العام على مهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان؛ في تصريحات صحفية سابقة، إن فرص العمل التي يوجدها المهرجان بشكل مباشر من خلال اللجان والفرق المشرفة أو تلك التي تتزامن بشكل متصل ومتزامن بموسم التمور، كنقاط البيع ومحال التجزئة والمزارع؛ تفوق في محصلتها أربعة آلاف فرصة عمل.

وأضاف قائلا إن المهرجان ومكانته الزراعية والتسويقية والاقتصادية، جعلته حدثًا لا يقتصر أثره على هذه المهن والفرص الموسمية الداخلة في الهيكلة الإدارية والإجرائية لمنظمي المهرجان التي تتمثَّل في لجان الرصد والإحصاء والمراقبة والتنظيم والتوصيل والإعلام والعلاقات،

بل جعل مدينة بريدة محورًا مهمًّا، ومسرحًا متفاعلًا مع العديد من مسارات العمل المتعلقة بمنتج التمور، كتلك التي عملت على تنشيط قطاع النقل الخاص من قبل الشباب، ومهن التوصيل، واستثمار مزارع النخيل وتشغيلها بالأيدي الوطنية العاملة، ومهن الدلالة، ونقاط البيع داخل المنطقة وخارجها، وفرص التعبئة والتصدير، والأسر المنتجة التي تعمل على الصناعات التحويلية للتمور، بالإضافة إلى عقود وشراكات الجمعيات الخاصة، والقطاع غير الربحي.