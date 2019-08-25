بـ45 درجة.. الأحساء والخرج وعرعر الأعلى حرارة.. الأحد

كشف المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن المناطق التي سجلت أعلى درجات الحرارة، اليوم الأحد.

ووفق ما جاء بالحساب الرسمي لـ«هيئة الأرصاد»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سجّلت مناطق «الأحساء، عرعر، الخرج» أعلى درجات الحرارة بـ45 درجة، فيما جاءت خلفهم منطقة القصيم بـ44 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توقّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تتراوح درجات الحرارة على مختلف أنحاء المملكة بين 40 و45 درجة، موضحًا أنّ غطاءً سحابيًّا يسود بعض المناطق.

وقال -في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «الحرارة بالمجمل بين 40– 45 (درجة)، معتدلة على المرتفعات، غطاء سحابي يشمل المرتفعات والغربية والمدينة و(جنوب ووسط وغرب) الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.. رياح نشطة على الرياض والبحر الأحمر، متوسطة على المرتفعات والمدينة، خفيفة على غرب حائل وشرق تبوك حتى غرب الجوف وجنوبها وما بين سكاكا وعرعر».