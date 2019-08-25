7 آلاف خريج قانون يبحثون عن عمل و55 جنسية يمتهنون المحاماة والاستشارات

كشفت الهيئة السعودية للمحامين أن عدد خريجي تخصص القانون الباحثين عن العمل المسجلين في بوابة العمل الوطنية «طاقات» التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 6973 مسجلاً، مُقدّرةً في سياق تقرير حديث أن عدد الخريجين من كليات القانون يتراوح سنوياً بين 2000 و 2500 خريج وخريجة.

وبحسب التقرير، يوجد أكثر من 3500 مختص بالقانون من المقيمين يعملون بمهن في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، حيث تصدرت الجنسية المصرية بـ2017 مختصا، تلتها الجنسية السودانية بـ550 مختصا.

كما تصدر الأميركيون عدد العاملين المقيمين الغربيين المشتغلين بمهن في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة بـ80 مختص، ثم كندا بـ20.

55 جنسية يعملون بالمحاماة والاستشارات القانونية

العراق 13

إثيوبيا 1

بولندا 1

سورية 214

الصومال 3

إستونيا 1

لبنان 108

نيجيريا 1

سلوفاكيا 2

الأردن 144

تشاد 1

أميركا 80

الكويت 1

جنوب أفريقيا 3

كندا 20

اليمن 133

موريتانيا 3

المكسيك 1

مصر 2017

مالي 4

دومينيكا 1

السودان 550

ساحل العاج 1

أستراليا 8

المغرب 4

إرتيريا 9

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نيوزيلندا 5

الجزائر 8

بريطانيا 62

الدانمرك 1

تونس 7

فرنسا 14

البرتغال 1

ليبيا 1

هولندا 4

إيرلندا 1

البحرين 3

بلجيكا 1

اليونان 1

فلسطين 20

إيطاليا 2

تركيا 3

قبائل نازحة 7

فنلندا 1

قبرص 2

الصين 2

ألمانيا 12

كازاخستان 2

ماليزيا 4

إسبانيا 1

موريشيوس 3

اليابان 2

باكستان 1

أفغانستان 18

الهند 1