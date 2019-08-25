7 آلاف خريج قانون يبحثون عن عمل و55 جنسية يمتهنون المحاماة والاستشارات

وبحسب التقرير، يوجد أكثر من 3500 مختص بالقانون من المقيمين يعملون بمهن في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، حيث تصدرت الجنسية المصرية بـ2017 مختصا، تلتها الجنسية السودانية بـ550 مختصا.
كما تصدر الأميركيون عدد العاملين المقيمين الغربيين المشتغلين بمهن في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة بـ80 مختص، ثم كندا بـ20.
55 جنسية يعملون بالمحاماة والاستشارات القانونية
العراق 13
إثيوبيا 1
بولندا 1
سورية 214
الصومال 3
إستونيا 1
لبنان 108
نيجيريا 1
سلوفاكيا 2
الأردن 144
تشاد 1
أميركا 80
الكويت 1
جنوب أفريقيا 3
كندا 20
اليمن 133
موريتانيا 3
المكسيك 1
مصر 2017
مالي 4
دومينيكا 1
السودان 550
ساحل العاج 1
أستراليا 8
المغرب 4
إرتيريا 9
نيوزيلندا 5
الجزائر 8
بريطانيا 62
الدانمرك 1
تونس 7
فرنسا 14
البرتغال 1
ليبيا 1
هولندا 4
إيرلندا 1
البحرين 3
بلجيكا 1
اليونان 1
فلسطين 20
إيطاليا 2
تركيا 3
قبائل نازحة 7
فنلندا 1
قبرص 2
الصين 2
ألمانيا 12
كازاخستان 2
ماليزيا 4
إسبانيا 1
موريشيوس 3
اليابان 2
باكستان 1
أفغانستان 18
الهند 1
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آلاف خريج قانون يبحثون عن عمل و55 جنسية يمتهنون المحاماة والاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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