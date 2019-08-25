خطة لجذب الاستثمارات السياحية في الدرب

أكد محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني لـ«دوت الخليج»، أن توجيهات ودعم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، كان لها الأثر الكبير في تطور المحافظة وازدهارها، منوهاً بتعاون أهالي المحافظة لكل ما من شأنه دعم التنمية، مشيرا إلى أن مشاريع البلدية الحالية ستكون محوراً داعماً لتطوير المحافظة سياحياً، وجذب الاستثمارات المتنوعة التي من شأنها النهوض بالمحافظة نحو آفاق تنموية أوسع، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات جاذبة للسياحة في عدد من الأماكن والأودية.

أفكار جديدة

ذكر القحطاني أن هناك عدة أفكار جديدة مطروحة للنقاش والتنفيذ لموسم الربيع، وهناك تنسيق مع هيئة الترفيه لرعايتها للفعاليات منها مسابقة قفز الحواجز للخيول ومسابقة الصقور، ونطمح في إقامة رالي للسيارات، وكثير من الفعاليات المقترحة كمسرح الطفل، كذلك سيكون هناك مهرجان وخيمة تسوق وركن خاص ومجاني للأسر المنتجة في الدرب ومهرجان وخيمة تسوق وركن خاص ومجاني للأسر المنتجة في الشقيق خاصة في إجازة الربيع والعديد من البرامج المتنوعة لجذب المصطافين من داخل منطقتي جازان وعسير والساحل، مؤكدا دراسة إنشاء مركز إعلامي لخدمة المحافظة وأهلها وإبراز الفعاليات والبرامج المنفذة.

دعم السياحة

أوضح رئيس بلدية الدرب المهندس محمد خرمي لـ«دوت الخليج» أن البلدية عملت على دعم المحافظة سياحياً من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والسياحية منها إنشاء منتزه عام بالدرب شرق المحافظة يحتوي على عدة عناصر سياحية واستثمارية، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بداية 2020، ويحوي ممشى رياضي بطول 1700م.ط، وممشى للدرجات بطول 1700م.ط، ومجرى مائي بطول 800م.ط، ومطل، ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ونافورات، وشلال مائي، ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال، ومواقع مخصصة للمطاعم والكوفي شوب، وعدة مواقع سياحية استثمارية سيتم طرحها قريبا.

موسم الربيع

بين الخرمي أن العمل جار على تجهيز جميع الحدائق والمسطحات الخضراء بالمحافظة والمراكز لتكون جاهزة خلال موسم الربيع القادم التي تبلغ عددها 12 حديقة ومسطحات خضراء، إضافة إلى إقامة فعاليات بحديقة المملكة وممشى الفن، مشيرا إلى أن من المواقع الجاذبة للسياحة بالمحافظة شاطئ السميرات الذي يحتوي على مسطحات خضراء بمساحة لا تقل عن 25000 م2 وعدة مواقع مخصصة للاستثمار.

كما يجري حاليا تنفيذ 5 ملاعب رياضية وصالة رياضية مغلقة، إضافة للملاعب المنفذة التي لها الأثر في حفظ أوقات الشباب، وكذلك إقامة الدورات الرياضية عليها على مستوى المحافظات بالمنطقة.

الدرب

- بوابة جازان الشمالية

- وجهة سياحية مميزة

- تقع على الطريق الدولي الرابط بين 3 مناطق

Advertisements

- تتميز بأجوائها

أبرز الأماكن السياحية

الواجهة البحرية في الشقيق

وادي ريم

وادي جندلة

وادي بيض

المزيرعة

منطقة الكثبان الرملية

كورنيش السميرات

قرية الرصاصة

منتزه الدرب الجديد