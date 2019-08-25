بحث محافظ المخواة نايف الهزاني مع مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي، أول من أمس، في مكتبه، الدراسات الأولية لازدواج الطريق الرابط بين محافظتي المخواة وقلوة. وأوضح الهزاني أنه تمت مناقشة تكملة ازدواجية طريق المخواة ذي عين إضافة إلى تنفيذ طريق نيرا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق إلى تسريع وتيرة العمل في طرق المخواة، مضيفا أن الاجتماع ناقش مشروعات عدد من الطرق ذات الأهمية التي تخدم الكثافة السكانية وسيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة بمتابعة من أمير المنطقة. ويعد طريق المخواة - قلوة من الطرق الهامة، حيث يربط أكبر محافظتين في منطقة الباحة بالقطاع التهامي، ويصل طول الطريق إلى ما يقارب الـ25 كلم. ويشكو الأهالي وسالكو الطريق من كثرة الحوادث المميتة لوجودٍ منعطفات خطيرة وقرى على جنبات الطريق إضافة إلى طريق فردي ضيق، مطالبين بازدواجه. ــــــــــــــــــــــــــــــ طريق المخواة - قلوة - يربط بين أكبر محافظات الباحة في القطاع التهامي - فردي وضيق بطول 25 كلم - المحافظتان الأكبر في الباحة من حيث الكثافة السكانية - مختصر لمحافظة الليث ورابط لمحافظة الحجرة - 5 قرى على جنبات الطريق



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أولوية لازدواج طريق المخواة وقلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.