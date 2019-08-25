شكلت رابطة سدر الجوف التطوعية 13 فريقا ميدانيا لزراعة 20.000 شجرة سدر في مختلف مدمن ومحافظات منطقة الجوف، والتي تضم 700 متطوع وفق أهداف حددها الفريق، منها تشجير المناطق الحضرية والصحراوية داخل وخارج النطاق العمراني. وكشف مؤسس الرابطة ورئيسها سلطان الرويلي لـ«دوت الخليج»، أنها تعمل تحت مظلة فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالجوف، وتهدف إلى التعاون مع الفرع والروابط المماثلة والجمعيات المهتمة في البيئة، والجهات المختلفة، وحماية الحياة الفطرية والأشجار، ورفع الوعي لدى سكان منطقة الجوف بأهمية التشجير، وتقديم الإرشاد حول نوع النباتات والأشجار المناسبة، وتوزيعها، وإنشاء المحميات، وصولا لعقد الورش والمحاضرات وعقد الشراكات. وعن اختيار شجرة السدر، قال الرويلي: إن السدر يعدّ واحدا من الأشجار في بيئة منطقة الجوف الصحراوية، والذي يتحمل المناخ الحار صيفا والبارد شتاء، إضافة إلى مناسبة ثماره للإنسان والحيوان على حدٍّ سواء، والاستخدام الطبي لها، واستفادة النحالين في إنتاج العسل بالمنطقة. وكانت الرابطة أعلنت مؤخرا استعداد الفرق الميدانية لزراعة أشجار السدر أمام منازل سكان منطقة الجوف في شراكة مع المجتمع، لرفع الرقعة الخضراء بمنطقة الجوف انطلاقا من المنازل، وصولا إلى محيط المساجد والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات والإدارات الحكومية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 13 فريقا لزراعة 20 ألف شجرة سدر في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.