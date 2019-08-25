الجوازات تدعو للاستفادة من خدمة المواعيد الإلكترونية

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمواطنات كافة إلى الاستفادة من خدمة مواعيد الجوازات الإلكترونية المتاحة لهم عبر منصة «أبشر»، التي تسمح بحجز موعد لمراجعة إدارات وفروع الجوازات لإجراء الخدمات. وأكدت الجوازات أنه يمكن عن طريق خدمة مواعيد الجوازات القيام بحجز موعد لمراجعة إدارات الجوازات عند إصدار أو تجديد جواز السفر، بالنسبة للمواطنات اللائي يبلغن 21 عامًا فأكثر، التي سيتم إدراجها قريبًا ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة «أبشر». وأشارت الجوازات إلى أن تنفيذ خدمة المواعيد من خلال منصة «أبشر» عن طريق اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، مواعيد، الجوازات، الانتقال لخدمة المواعيد، حجز موعد جديد، تحديد الخدمة المطلوب تنفيذها، اختيار الموعد من خلال المواعيد المتاحة في قائمة المواعيد، اختيار التاريخ والوقت المناسب، اختيار الإدارة التي يرغب المستفيد مراجعتها.



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