محافظ المجاردة يناقش الاحتياجات الأمنية

زار محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح شرطة المحافظة، وكان في استقباله مدير الشرطة العقيد محمد بن مشبب العدواني، واستمع لشرح مفصل من العدواني عن آلية سير العمل والوضع الأمني بالمحافظة، ثم تجول في أقسام الشرطة، والتقى الموظفين والمراجعين، واستمع إلى مطالبهم. كما تفقد المحافظ إدارة الدفاع المدني، وكان في استقباله مدير الإدارة العقيد منصور محمد الشهري، وشاهد عرضا مرئيا عن أعمال الدفاع المدني والاحتياجات والمصاعب التي تواجههم، وفي مركز عمليات الدفاع المدني تم تجربة بلاغ افتراضي لمشاهدة سرعة الانتقال للموقع حيث لم تتجاوز المدة 45 ثانية من تلقي البلاغ وخروج الفرق من المركز. كما زار شعبة الجوازات بالمجاردة، والتقى مديرها الرائد محمد علي القحطاني، واطلع على سير العمل ونظام «أبشر» بالشعبة ومدى سرعة إنجاز المراجعين من مواطنين ومقيمين. وناقش ابن دلبوح خلال الجولات احتياجات وملاحظات المواطنين.



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