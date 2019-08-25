محايل تشارك في يوم عسير

بحث محافظ محايل المكلف علي إبراهيم الفلقي أمس بمقر صالة الاجتماعات مشاركة أهالي محايل ضمن مبادرة «يوم عسير»، بحضور رئيس البلدية سعيد آل مصمع ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل والنواب وأعيان المحافظة. ورحب المحافظ بالحضور، وأكد على أهمية مشاركة المحافظة في المبادرة بـ 100 شخص، يمثلون المحافظ ومديري القطاعات الأمنية والخدمية وشيوخ القبائل ونوابهم، والمواطنين. وفي ختام الاجتماع شدد المحافظ على الحضور ببذل قصارى جهدهم والتعاون في سبيل المشاركة ضمن مبادرة «يوم عسير»، مفيدا أن احتفال المحافظة باليوم الوطني يأتي بعد المبادرة.



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