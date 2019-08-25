أمير الباحة يعزي في 3 شهداء

وفي بداية الاستقبال، رحب الأمير حسام بذوي الشهداء، ناقلاً لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.
وقال إن «ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم واجب ديني ووطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة»، مشيراً إلى أن تضحياتهم تعتبر مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لجميع أبناء هذا دوت الخليج الغالي. من جانبهم، عبّر ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، وأمير المنطقة على تعازيهم ومواساتهم في مصابهم، وعلى الاهتمام الدائم بأبناء دوت الخليج في كل مكان، عادّين استشهاد أبنائهم في ميدان العز والكرامة شرفًا وفخرًا لهم.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية المكلف محمد بن مانع الدوسري، ومدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.
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