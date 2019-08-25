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حلول عاجلة لمتضرري سيول وادي الخير

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وقف محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس على شكوى أهالي وادي الخير، وتضررهم من انقطاع الطريق العام بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة مساء أول من أمس، يرافقه رئيس مركز ثلوث المنظر إبراهيم الشهري، ورئيس قسم المشاريع ببلدية بارق المهندس سعيد القرني، ورئيس قسم الخدمات ببلدية بارق محمد الربعي، ورئيس مكتب الإشراف لفرع وزارة النقل بمحايل المهندس علي عسيري.

استمع المحافظ للأهالي، تقدمهم شيخ آل الجحيني محمد الشهري عما يعانونه من انقطاعات وأخطار وقت الأمطار.

ووجه بحلول عاجلة، حيث قام فرع وزارة النقل بأعمال الصيانة العاجلة للطريق من ردم وإعادة سفلتة، كما تم تحديد حلول مستقبلية ومنها الاستعانة بعبارات لتصريف المياه، وإزالة التعديات من حرم الطريق العام والتي تسببت في صد مياه السيول.

ووجه البناوي بلدية بارق بسفلتة الطرق للأهالي المتضررين بعد إنهاء تركيب العبارات من قبل وزارة النقل.


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