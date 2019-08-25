حلول عاجلة لمتضرري سيول وادي الخير

استمع المحافظ للأهالي، تقدمهم شيخ آل الجحيني محمد الشهري عما يعانونه من انقطاعات وأخطار وقت الأمطار.
ووجه بحلول عاجلة، حيث قام فرع وزارة النقل بأعمال الصيانة العاجلة للطريق من ردم وإعادة سفلتة، كما تم تحديد حلول مستقبلية ومنها الاستعانة بعبارات لتصريف المياه، وإزالة التعديات من حرم الطريق العام والتي تسببت في صد مياه السيول.
ووجه البناوي بلدية بارق بسفلتة الطرق للأهالي المتضررين بعد إنهاء تركيب العبارات من قبل وزارة النقل.
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