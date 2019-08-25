إغلاق 5 محلات مخالفة برجال ألمع

نفذت بلدية رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 24 جولة عن مصادرة 19 كلم و8 لترات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 5 محلات تجارية، وتسجيل 5 مخالفات.

وقال رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن «البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة».