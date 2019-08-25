المظالم يناقش نسب إنجاز خطة 2020 وتمكين عمل المرأة

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لإستراتيجية ديوان المظالم وتطويره 2020، أمس، اجتماعها الثالث، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها منها: قياس الرضا لمنسوبي الديوان، وأبرز النتائج المتحصلة من الحملات الإعلامية التوعوية للديوان، وسبل تطويرها وتحسينها حتى تحقق الهدف منها في إيصال المعلومة ورفع الوعي القضائي والحقوقي لدى عموم المستفيدين، إلى جانب تعزيز العوامل المساهمة في إنجاح الرسالة الإعلامية للديوان بكافة أشكالها وأنواعها.

نصف سنوي

تطرق الاجتماع إلى المبادرة المطروحة من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية المتمثلة في تدوير وتبادل الخبرات بين الموظفين، مما يساهم في رفع الأداء الوظيفي، وإكسابهم خبرات جديدة بناءً على المعطيات والمتغيرات التي تتطلب التطوير المستمر.

كما ناقش المجتمعون التقرير النصف سنوي لمشروعات ديوان المظالم، وما تم إنجازه منها، ومعالجة جوانب التعثر والقصور، وإبداء المقترحات والأفكار التي تساعد في إتمامها، ومعرفة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للديوان 2020 من خلال المؤشرات والرسوم البيانية التي يوفرها «نظام مسار الإلكتروني» ويوضح وبشكل دقيق نسب الإنجاز المتحققة من الأعمال، وما وصلت إليه عموم الإدارات في تحقيق المبادرات المعتمدة.

تلافي المعوقات

تناول الاجتماع مدى تحقيق الأهداف التي رسمتها الخطة الإستراتيجية، وتلافي المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات، إلى جانب ذلك تم استعراض مبادرة إدارة التغيير الاحترافي، وما ستقدّمه من أهداف تصب في مصلحة تطوير العمل، إضافة إلى مناقشة مهام الطاقم النسائي وأدواره، وتمكين عمل المرأة في الديوان بالتطوير والتدريب، وتحفيز المبادرات النوعية التي يقدمها العنصر النسائي، لتكون مساهمًا فاعلاً في الخطة الإستراتيجية للديوان 2020.

مهام اللجنة الإشرافية العليا

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- الإشراف على إعداد خطط الديوان الإستراتيجية والتنفيذية

- تطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية

- إعداد آلية تقييم الأداء المؤسسي للديوان

- تصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان

- دراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول

- رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية ديوان المظالم 2020